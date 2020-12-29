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«Атлетико» и Диего Коста разорвали контракт

29 Декабря 2020, 15:19,

Global Look Press

Форвард «Атлетико» Диего Коста добился своего и стал свободным агентом. О досрочном разрыве контракта со скандальным футболистом заявила пресс-служба «матрасников» в Твиттере: «Достигнуто соглашение о расторжении контракта с Диего Костой. Желаем ему всего наилучшего на следующем этапе его карьеры».

Бразило-испанец должен был играть в Мадриде еще полгода, но искал варианта с прекращением трудовых отношений из-за неразрешенных проблем на родине. «Атлетико» был не против отпустить игрока, который забил два гола за 204 минуты на поле в семи матчах текущего сезона, но хотел получить компенсацию.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Диего Коста
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