Симеоне отреагировал на уход Косты

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий по расставанию с форвардом Диего Костой. Во вторник «матрасники» расторгли контракт с 32-летним футболистом по обоюдному согласию за полгода до запланированного соглашением срока.

- Хочу поблагодарить клуб за то, что помог Диего, не причинив боли ни одной из сторон. Мы поблагодарили Косту за все, как и других людей, которые отдавали всё во благо клуба. Самое прекрасное - то, что мы с радостью обнимемся при новой встрече и сможем вместе вспоминать былые годы, - заявил Симеоне AS.

Диего Коста впервые присоединился к «Атлетико» 14 лет назад, после чего были многочисленные аренды в другие клубы, продажа в «Челси» в 2014 году и возвращение спустя четыре года.