Суарес повторил рекорд Фалькао в «Атлетико»

Форвард Луис Суарес, выступающий ныне за мадридский «Атлетико», отметился победным голом в поединке 16-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (1:0).

Как информирует Оpta в «Твиттере», 33-летний нападающий поразил ворота соперников восемь раз в 11 стартовых поединках испанского чемпионата. Уругвайский футболист повторил достижение колумбийца Радамеля Фалькао, который также забил восемь мячей в 11 первых играх Примеры. Это произошло в 2011-м году.

Напомним, что Суарес перешел в «Атлетико» из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента 24-го сентября 2020-го года.