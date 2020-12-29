Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Атлетико» практически договорился об аренде защитника «Челси»

29 Декабря 2020, 19:24,

Global Look Press

Защитник «Челси» Маркос Алонсо всё ближе к переходу в «Атлетико». В текущем сезоне наставник «синих» Фрэнк Лэмпард предоставил испанцу всего 225 игрового времени в трех матчах, последний из которых состоялся 26 сентября.

Согласно информации The Independent и Marca, «Атлетико» практически договорился об аренде Алонсо до конца сезона. Мадридский клуб вынужден был искать подмену Кирану Триппьеру, который оказался в центре скандала со ставками и был дисквалифицирован на 10 матчей. Это привело к дефициту фланговых игроков в мадридском клубе. Примечательно, что «матрасники» интересовались Алонсо еще летом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Атлетико Мадрид, Маркос Алонсо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Oleg-Chelsea
29 Декабря 2020, 19:49

Я думаю, что если в обратку нам вернут Косту, можете Алонсо и покупать.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола