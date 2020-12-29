«Атлетико» практически договорился об аренде защитника «Челси»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо всё ближе к переходу в «Атлетико». В текущем сезоне наставник «синих» Фрэнк Лэмпард предоставил испанцу всего 225 игрового времени в трех матчах, последний из которых состоялся 26 сентября.

Согласно информации The Independent и Marca, «Атлетико» практически договорился об аренде Алонсо до конца сезона. Мадридский клуб вынужден был искать подмену Кирану Триппьеру, который оказался в центре скандала со ставками и был дисквалифицирован на 10 матчей. Это привело к дефициту фланговых игроков в мадридском клубе. Примечательно, что «матрасники» интересовались Алонсо еще летом.