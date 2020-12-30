Игра с «Хетафе» станет для Симеоне 500-й у руля «Атлетико»

В среду, 30-го декабря, мадридский «Атлетико» встретится с «Хетафе» в рамках 16-го тура чемпионата Испании.

Как информирует Marca в «Твиттере», предстоящий поединок станет для главного тренера «матрасников» Диего Симеоне 500-м у руля команды. В предыдущих 499 встречах мадридцы под руководством аргентинского специалиста одержали 300 побед при 118 ничьих и 81 поражении.

Напомним, что Симеоне занимает пост рулевого мадридского коллектива с января 2012-го года.

Матч «Атлетико» - «Хетафе» состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Стартовый свисток прозвучит в 21:15 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.