Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Игра с «Хетафе» станет для Симеоне 500-й у руля «Атлетико»

30 Декабря 2020, 12:11,

Global Look Press

В среду, 30-го декабря, мадридский «Атлетико» встретится с «Хетафе» в рамках 16-го тура чемпионата Испании.

Как информирует Marca в «Твиттере», предстоящий поединок станет для главного тренера «матрасников» Диего Симеоне 500-м у руля команды. В предыдущих 499 встречах мадридцы под руководством аргентинского специалиста одержали 300 побед при 118 ничьих и 81 поражении.

Напомним, что Симеоне занимает пост рулевого мадридского коллектива с января 2012-го года.

Матч «Атлетико» - «Хетафе» состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Стартовый свисток прозвучит в 21:15 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Хетафе, Диего Симеоне
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола