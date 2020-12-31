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Коке: «Надеюсь, у Симеоне будет ещё 500 матчей в «Атлетико»

31 Декабря 2020, 09:34,

Global Look Press

Хавбек мадридского «Атлетико» Коке прокомментировал достижение главного тренера команды Диего Симеоне. Вчерашний матч против «Хетафе» стал для аргентинца 500-м у руля «матрасников».

«Это что-то нереальное. Поздравляю тренера. Прошло уже много лет, а Симеоне по-прежнему сохраняет положительную динамику. Диего принес стабильность команде, это очень важно. Надеюсь, у него будет еще 500 матчей в «Атлетико», - цитирует полузащитника издание Mundo Deportivo.

«Атлетико» опережает идущий вторым «Реал» на два балла. Следующий матч подопечные Диего Симеоне проведут на выезде против «Алавеса» третьего января.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне, Коке
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