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Симеоне высказался о 500 матчах на посту главного тренера «Атлетико»

31 Декабря 2020, 08:24,

Global Look Press

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал свое достижение у руля команды. Вчерашний матч против «Хетафе» (1:0) стал для аргентинского тренера 500-м у руля «матрасников».

«За все время, что я в клубе, сменилось много людей, которые помогали нашему развитию. Не хочу, чтобы о ком-то из них забыли. Недавно мы с Коке и Саулем шутили, что они тоже близки к 500 играм. Эти футболисты были в «Атлетико» тогда, когда я только начинал свой путь на посту наставника этого клуба», - цитирует специалиста издание Mundo Deportivo.

«Атлетико» набрал 35 баллов и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Диего Симеоне
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