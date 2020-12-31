«Атлетико» завершил год на первом месте в Примере впервые с 1995 года

Мадридский «Атлетико» отпраздновал победу в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (1:0). Благодаря этому успеху подопечные Диего Симеоне смогли завершить год на первом месте в турнирной таблице.

Согласно данным в «Твиттере» Gracenote Live, «матрасники» впервые с 1995-го года завершили календарный год на лидирующей позиции в турнирной таблице Примеры. В том сезоне «Атлетико» стал чемпионом Испании.

В настоящий момент на счету «матрасников» 35 очков, они опережают идущий вторым «Реал» на два балла. Следующий матч «Атлетико» сыграет на выезде против «Алавеса» третьего января.