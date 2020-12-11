​Зидан: «Атлетико» - фаворит Ла Лиги»

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11 Декабря 2020, 16:42,
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался по поводу «Атлетико» перед очным матчем команд в чемпионате Испании.
«Является ли «Атлетико» фаворитом Ла Лиги? Да, конечно. Они доказывают это на футбольном поле. «Атлетико» всегда был конкурентоспособной командой, а сегодня они на первом месте. Мы хорошо знаем соперника», - приводит слова Зидана Marca.
Мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико» пройдёт в субботу, двенадцатого ноября. Стартовый свисток прозвучит в одиннадцать часов вечера по московскому времени. «Атлетико» опережает «Реал» на шесть очков, сыграв на игру меньше.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Зинедин Зидан