​Зидан: «Атлетико» - фаворит Ла Лиги»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался по поводу «Атлетико» перед очным матчем команд в чемпионате Испании.

«Является ли «Атлетико» фаворитом Ла Лиги? Да, конечно. Они доказывают это на футбольном поле. «Атлетико» всегда был конкурентоспособной командой, а сегодня они на первом месте. Мы хорошо знаем соперника», - приводит слова Зидана Marca.

Мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико» пройдёт в субботу, двенадцатого ноября. Стартовый свисток прозвучит в одиннадцать часов вечера по московскому времени. «Атлетико» опережает «Реал» на шесть очков, сыграв на игру меньше.