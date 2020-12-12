​Бензема побил рекорд Роберто Карлоса в «Реале»

В субботу вечером «Реал» проводит домашний матч чемпионата Испании против «Атлетико». С первых минут в составе команды Зинедина Зидана на поле вышел нападающий Карим Бензема. Для него это 528-й матч за «сливочных». Это клубный рекорд для зарубежных футболистов, сообщает Gracenote Live.

Предыдущим рекордсменом «Реала» был бразилец Роберто Карлос, сыгравший 527 игр. Далее идут Марсело (515), Криштиану Роналду (438) и Лука Модрич (360).

Карим Бензема выступает за «Реал» с 2009 года после перехода из «Лиона». В 528 играх за «сливочных» на текущую минуту французский форвард записал на свой счёт 257 забитых мячей и 138 результативных передач.