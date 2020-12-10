​Азар приступил к тренировкам на поле

Спустя двенадцать дней после своей замены в матче чемпионата Испании против «Алавеса» вингер «Реала» Эден Азар вернулся к тренировкам на футбольном поле. Об этом на своих страницах сообщает бельгийский HLN.

После своего перехода в «Реал» из «Челси» летом 2019 года Эден Азар больше лечится, чем играет. Всего за полтора сезона в Испании бельгийский футболист провёл только двадцать восемь матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач на партнёров.

Добавим, что на ближайших выходных «Реал» проведёт важный матч чемпионата Испании против соседей из «Атлетико».