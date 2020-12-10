Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Азар приступил к тренировкам на поле

10 Декабря 2020, 15:27,

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Спустя двенадцать дней после своей замены в матче чемпионата Испании против «Алавеса» вингер «Реала» Эден Азар вернулся к тренировкам на футбольном поле. Об этом на своих страницах сообщает бельгийский HLN.

После своего перехода в «Реал» из «Челси» летом 2019 года Эден Азар больше лечится, чем играет. Всего за полтора сезона в Испании бельгийский футболист провёл только двадцать восемь матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач на партнёров.

Добавим, что на ближайших выходных «Реал» проведёт важный матч чемпионата Испании против соседей из «Атлетико».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
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