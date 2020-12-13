​Симеоне: «Футболисты «Реала» были точнее и решительнее»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался после поражения от «Реала» в дерби со счётом 0:2.

«Мы плохо начали матч. «Реал» лучше контролировал игру, лучше располагался на поле. Во втором тайме игра изменилась, но мы пропустили гол, который выбил нас из борьбы. Нужно продолжать работать и совершенствоваться.

Я должен извлечь важные уроки из этого поражения. «Реал» сегодня был лучше. Этого нельзя не говорить, ведь это было видно. Был ли «Реал» лучше во всём? Может быть, нет, но они точно были точнее и решительнее.

Ответственность за результат? Это простой вопрос. Мы всегда считали себя ответственными на протяжении девяти лет», - сказал Симеоне после игры.