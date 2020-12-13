Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Симеоне: «Футболисты «Реала» были точнее и решительнее»

13 Декабря 2020, 10:17,

Global Look Press

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался после поражения от «Реала» в дерби со счётом 0:2.

«Мы плохо начали матч. «Реал» лучше контролировал игру, лучше располагался на поле. Во втором тайме игра изменилась, но мы пропустили гол, который выбил нас из борьбы. Нужно продолжать работать и совершенствоваться.

Я должен извлечь важные уроки из этого поражения. «Реал» сегодня был лучше. Этого нельзя не говорить, ведь это было видно. Был ли «Реал» лучше во всём? Может быть, нет, но они точно были точнее и решительнее.

Ответственность за результат? Это простой вопрос. Мы всегда считали себя ответственными на протяжении девяти лет», - сказал Симеоне после игры.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Диего Симеоне
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
Самый быстрый долгий матч: Громчайший скандал в Лиге чемпионов
Самый быстрый долгий матч: Громчайший скандал в Лиге чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола