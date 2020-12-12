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​«Реал» и «Атлетико» объявили составы на мадридское дерби

12 Декабря 2020, 22:03,

Global Look Press

В главном матче тринадцатого тура чемпионата Испании сразятся «Реал» и «Атлетико». На текущий момент «матрасники» лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, а «сливочные» идут только четвёртыми, имея на шесть очков меньше и сыграв на игру больше.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан включил в стартовый состав своей команды таких игроков: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Васкес, Винисиус, Бензема.

Наставник «Атлетико», в свою очередь, решил выпустить с первых минут следующих исполнителей: Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо, Эррера, Коке, Льоренте, Карраско, Фелиш, Суарес.

Мадридское дерби стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид
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