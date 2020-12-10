Апелляция Робиньо отклонена, бразилец отсидит 9 лет за изнасилование

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10 Декабря 2020, 20:44,
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Бывший форвард «Реала», «Манчестер Сити» и «Реала» Робиньо осуждён на 9 лет за изнасилование, которое произошло в 2013 году, а делу был дан ход четыре года спустя. Апелляционный суд в Италии отклонил жалобу адвокатов футболиста, которые пытались подорвать доверие к пострадавшей, демонстрируя снимки, на которых она распивает спиртные напитки.
Напомним, что Робиньо обвинен в групповом изнасиловании женщины из Албании в ночном клубе Милана. Ранее «Сантос» в третий раз подписал контракт с Робиньо, но под давлением общественности сразу расторг его.
В 137 матчах за «Реал» Робиньо забил 345 голов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Робиньо
Крутой был нап!!!!!!!!
Пха-х. Реал по-ходу в "эпоху" Робиньо вообще не проигрывал. 345 голов в 137 матчах. С ума сойти.
Странно что не 12345