Апелляция Робиньо отклонена, бразилец отсидит 9 лет за изнасилование

Бывший форвард «Реала», «Манчестер Сити» и «Реала» Робиньо осуждён на 9 лет за изнасилование, которое произошло в 2013 году, а делу был дан ход четыре года спустя. Апелляционный суд в Италии отклонил жалобу адвокатов футболиста, которые пытались подорвать доверие к пострадавшей, демонстрируя снимки, на которых она распивает спиртные напитки.

Напомним, что Робиньо обвинен в групповом изнасиловании женщины из Албании в ночном клубе Милана. Ранее «Сантос» в третий раз подписал контракт с Робиньо, но под давлением общественности сразу расторг его.

В 137 матчах за «Реал» Робиньо забил 345 голов.