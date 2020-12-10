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Апелляция Робиньо отклонена, бразилец отсидит 9 лет за изнасилование

10 Декабря 2020, 20:44,


Бывший форвард «Реала», «Манчестер Сити» и «Реала» Робиньо осуждён на 9 лет за изнасилование, которое произошло в 2013 году, а делу был дан ход четыре года спустя. Апелляционный суд в Италии отклонил жалобу адвокатов футболиста, которые пытались подорвать доверие к пострадавшей, демонстрируя снимки, на которых она распивает спиртные напитки.

Напомним, что Робиньо обвинен в групповом изнасиловании женщины из Албании в ночном клубе Милана. Ранее «Сантос» в третий раз подписал контракт с Робиньо, но под давлением общественности сразу расторг его.

В 137 матчах за «Реал» Робиньо забил 345 голов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Робиньо
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Комментарии (3)
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0
online
10 Декабря 2020, 21:22

Крутой был нап!!!!!!!!

1
GaiusCaesar
10 Декабря 2020, 21:07

Пха-х. Реал по-ходу в "эпоху" Робиньо вообще не проигрывал. 345 голов в 137 матчах. С ума сойти.

0
Ibray
10 Декабря 2020, 21:22

Странно что не 12345

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