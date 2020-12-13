​Зидан: «Нам нечего праздновать»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после победы над «Атлетико» со счётом 2:0.

«Мы подтвердили то, что делали в двух последних играх. Мы очень хорошо действовали на протяжении всей игры. Это хорошая неделя, но нам нечего праздновать, ведь мы ничего не выиграли.

Я рад за футболистов, потому что они всегда верят в свои силы. Давайте насладимся этой победой и будем думать об игре с «Атлетиком».

Наши полузащитники [Каземиро, Модрич, Кроос] были чертовски хороши, исключительны. Бензема тоже был хорош, Лукас Васкес феноменален, как и наш капитан, как и Варан. Все сыграли хорошо», - сказал Зидан на пресс-конференции.