​Зидан: «Нам нечего праздновать»

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13 Декабря 2020, 09:22,
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после победы над «Атлетико» со счётом 2:0.
«Мы подтвердили то, что делали в двух последних играх. Мы очень хорошо действовали на протяжении всей игры. Это хорошая неделя, но нам нечего праздновать, ведь мы ничего не выиграли.
Я рад за футболистов, потому что они всегда верят в свои силы. Давайте насладимся этой победой и будем думать об игре с «Атлетиком».
Наши полузащитники [Каземиро, Модрич, Кроос] были чертовски хороши, исключительны. Бензема тоже был хорош, Лукас Васкес феноменален, как и наш капитан, как и Варан. Все сыграли хорошо», - сказал Зидан на пресс-конференции.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
хороший подход, порадовались немного и дальше работать и тренироваться!!!! Зидан, хорош там думать/рассуждать, будь Алексом Фергюсоном для РМ )))))