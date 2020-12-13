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​Зидан: «Нам нечего праздновать»

13 Декабря 2020, 09:22,

Global Look Press

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после победы над «Атлетико» со счётом 2:0.

«Мы подтвердили то, что делали в двух последних играх. Мы очень хорошо действовали на протяжении всей игры. Это хорошая неделя, но нам нечего праздновать, ведь мы ничего не выиграли.

Я рад за футболистов, потому что они всегда верят в свои силы. Давайте насладимся этой победой и будем думать об игре с «Атлетиком».

Наши полузащитники [Каземиро, Модрич, Кроос] были чертовски хороши, исключительны. Бензема тоже был хорош, Лукас Васкес феноменален, как и наш капитан, как и Варан. Все сыграли хорошо», - сказал Зидан на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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0
NOBODY
13 Декабря 2020, 09:25

хороший подход, порадовались немного и дальше работать и тренироваться!!!! Зидан, хорош там думать/рассуждать, будь Алексом Фергюсоном для РМ )))))

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