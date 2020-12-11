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Вальверде готов помочь «Реалу» в матче с «Атлетико»

11 Декабря 2020, 01:01,

Global Look Press

Полузащитник «Реала»  Федерико Вальверде вернулся в общую группу и тренировался с командой за два дня перед дерби с «Атлетико».

Уругваец сделал шаг вперёд в восстановлении после перелома правой ноги, полученного в начале ноября в игре девятого тура Ла Лиги с «Валенсией».

В текущем сезоне Вальверде провёл за «Реал» 8 игр, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Матч с «Атлетико» состоится 12 декабря в 23:00 по московскому времени. «Реал» занимает четвертое место в таблице с двадцатью очками после одиннадцати сыгранных матчей, в то время как «Атлетико» провёл 10 игр и расположился на первой строчке с двадцатью шестью очками.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Федерико Вальверде
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