Вальверде готов помочь «Реалу» в матче с «Атлетико»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде вернулся в общую группу и тренировался с командой за два дня перед дерби с «Атлетико».

Уругваец сделал шаг вперёд в восстановлении после перелома правой ноги, полученного в начале ноября в игре девятого тура Ла Лиги с «Валенсией».

В текущем сезоне Вальверде провёл за «Реал» 8 игр, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Матч с «Атлетико» состоится 12 декабря в 23:00 по московскому времени. «Реал» занимает четвертое место в таблице с двадцатью очками после одиннадцати сыгранных матчей, в то время как «Атлетико» провёл 10 игр и расположился на первой строчке с двадцатью шестью очками.