Зидан обыграл Симеоне в мадридском дерби, «Реал» приблизился к лидирующему «Атлетико»

Центральный матч субботы состоялся в Испании. Мадридский «Реал» Зинедина Зидана против мадридского же «Атлетико» Диего Симеоне.

К мадридскому дерби соперники подошли на эмоциональном подъёме. В среду «Атлетико» и «Реал» решали задачи по выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Неровно выступив по ходу всей дистанции, последний тур провели идеально, победив по 2:0. Карим Бензема и компания дома деклассировали «Боруссию» из Гладбаха и только Зоммер в сцепке с удачей помогли немцам избежать разгрома.

«Атлетико» выиграл в своём стиле. Закрылся, перетерпел все атаки «Зальцбурга» и дважды кольнул в ответ, отличившись со стандарта и в контратаке. Классический Диего Симеоне. Нужный результат добыт, сценарий матч прошёл по задумке «матрасников». Теперь «Атлетико» в таком же стиле хотел сыграть против «Реала». Задача была простая – отстоять лидерство. По потерянным очкам «матрасники» убежали уже очень хорошо, тот же «Реал» уступает девять баллов.

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Зидан в атаке доверился разыгравшему Бензема при поддержке Винисиуса и Васкеса, а в центре поля восстановил трио Казмеиро – Модрич – Кроос. Симеоне тоже выложил все козыри: пару Фелиш – Суарес поддерживали Льоренте и Карраско. Вот только атака эта в первом тайме откровенно спала. Ноль ударов по воротам Тибо Куртуа за первые 45 минут матча. А вот «матрасникам» откровенно повезло не пропустить больше одного мяча за тайм.

Карвахаль на дугу штрафной площади отдал, откуда смачно пальнул Карим Бензема – Ян Облак перевёл мяч в штангу, от каркаса сфера вернулась в поле. В следующем момент Карим сплоховал, на дальней штанге увидев диагональ, но после промашки защитников – француз не смог замкнуть передачу. Логичный гол «Реала» в итоге пал на плечи Каземиро. Тони Кроос от угла поля навесил на линию вратарской, а бразилец сочно пробил под штангу. Пусть и стандарта, но «Реал» своего добился. «Атлетико», как уже было сказано, просто существовал на поле.

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Симеоне ситуацию понял, в перерыве произведя тройную замену. И через 10 минут после старта второго тайма как раз свежий Лемар должен был сравнять цифры на табло. Льоренте с правого фланга отдал шикарный прострел, Фелиш пробить не сумел, но отвлёк на себя внимание, а на дальнем углу завершал француз, не попавший в створ ударом с четырёх метров. Не воспользовался своим шансом «Атлетико» и почти сразу получил второй: шальной удар Карвахаля после выноса Савича оказался смертельным. Мяч врезался в штангу, затем в спину Облаку и оказался в сетке – 2:0.

После этого игра закончилась. Особенно удивил Симеоне, выпустивший Кондогбиа вместо Суареса, так Диего на 75-й минуте уже расписался в поражении. Победа в дерби позволила мадридскому «Реалу» взобраться на третье место. До лидирующего «Атлетико» теперь всего одна победа (три очка), правда, у команды Диего Симеоне ещё перенесённый матч в запасе.