Зидан обыграл Симеоне в мадридском дерби, «Реал» приблизился к лидирующему «Атлетико»

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13 Декабря 2020, 00:52,
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Центральный матч субботы состоялся в Испании. Мадридский «Реал» Зинедина Зидана против мадридского же «Атлетико» Диего Симеоне.
|(1:0) Каземиро Карлос 15'
|(2:0) Облак Ян 63'
К мадридскому дерби соперники подошли на эмоциональном подъёме. В среду «Атлетико» и «Реал» решали задачи по выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Неровно выступив по ходу всей дистанции, последний тур провели идеально, победив по 2:0. Карим Бензема и компания дома деклассировали «Боруссию» из Гладбаха и только Зоммер в сцепке с удачей помогли немцам избежать разгрома.
«Атлетико» выиграл в своём стиле. Закрылся, перетерпел все атаки «Зальцбурга» и дважды кольнул в ответ, отличившись со стандарта и в контратаке. Классический Диего Симеоне. Нужный результат добыт, сценарий матч прошёл по задумке «матрасников». Теперь «Атлетико» в таком же стиле хотел сыграть против «Реала». Задача была простая – отстоять лидерство. По потерянным очкам «матрасники» убежали уже очень хорошо, тот же «Реал» уступает девять баллов.
Зидан в атаке доверился разыгравшему Бензема при поддержке Винисиуса и Васкеса, а в центре поля восстановил трио Казмеиро – Модрич – Кроос. Симеоне тоже выложил все козыри: пару Фелиш – Суарес поддерживали Льоренте и Карраско. Вот только атака эта в первом тайме откровенно спала. Ноль ударов по воротам Тибо Куртуа за первые 45 минут матча. А вот «матрасникам» откровенно повезло не пропустить больше одного мяча за тайм.
Карвахаль на дугу штрафной площади отдал, откуда смачно пальнул Карим Бензема – Ян Облак перевёл мяч в штангу, от каркаса сфера вернулась в поле. В следующем момент Карим сплоховал, на дальней штанге увидев диагональ, но после промашки защитников – француз не смог замкнуть передачу. Логичный гол «Реала» в итоге пал на плечи Каземиро. Тони Кроос от угла поля навесил на линию вратарской, а бразилец сочно пробил под штангу. Пусть и стандарта, но «Реал» своего добился. «Атлетико», как уже было сказано, просто существовал на поле.
Симеоне ситуацию понял, в перерыве произведя тройную замену. И через 10 минут после старта второго тайма как раз свежий Лемар должен был сравнять цифры на табло. Льоренте с правого фланга отдал шикарный прострел, Фелиш пробить не сумел, но отвлёк на себя внимание, а на дальнем углу завершал француз, не попавший в створ ударом с четырёх метров. Не воспользовался своим шансом «Атлетико» и почти сразу получил второй: шальной удар Карвахаля после выноса Савича оказался смертельным. Мяч врезался в штангу, затем в спину Облаку и оказался в сетке – 2:0.
После этого игра закончилась. Особенно удивил Симеоне, выпустивший Кондогбиа вместо Суареса, так Диего на 75-й минуте уже расписался в поражении. Победа в дерби позволила мадридскому «Реалу» взобраться на третье место. До лидирующего «Атлетико» теперь всего одна победа (три очка), правда, у команды Диего Симеоне ещё перенесённый матч в запасе.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид
мне бы было любопытно узнать в чем заключался план Симеоне , мною очень уважаемым , и как и что он хотел выдвинуть Реалу , а Пересу нужно почаще засаживать ЗЗ , смотрите как зашуршали )))
пс.пс пс...Васкез проводит наверное Лучший сезон в Реале...я честно в шоке...хорошем ,но в ШОКЕ!
Да уж, матрасы - просто трУсы. Ну, или трусЫ) В УГ полнейшее сыграли, увы.
Реал был наголову сильнее. А Атлетико будто только вчера тяжёлый матч отыграли.
Очень и очень добротный матч провёл Реал Мадрид...видно было ,что очень сильно настроились на игру и в этом работа нынешнего тренера..МОТИВАЦИЯ...и она была видна не вооруженным глазом))) никто не сплаховал...Вини Джуни только может..а так ,все очень хорошо сыграли...и Куртуа спас в довольно не простой ситуации)) пс..HALA MADRID!!!
не дотянул матч до статуса ДЕРБИ , как то буднично и легко отымели полувялый Атлетико , ждал сильно этот матч , хотел получить полный бой , это как ждешь девушку за которой неделю ухаживаешь а она никак , а потом вдруг звонит и говорит что согласна , а ты уже бухой , и это происходит с полувялым и в носках ))) Реал был очень убедителен , а матрасники полные импотенты ... с победой , но послевкусие кислое , все же как бы два соискателя на чемпионство . Васкес был хорош , пашет парень суперски
матрасники полные импотенты. впечатление от их игры - аналогичное
При Симеоне они всегда им были. Атлетико досимеоновского периуда смотрелся 100 раз лучше и краше. Не смотря на то , что 14 лет никак Реал не могли победить, но всегда старались играть смело, атакой
У перЦа облом!)) Зидан выполнил поставленное условие и выиграл все три матча (Севилья, Боруссия М, Атлетико). Молодцы!!!
А Симеоне по физручьи ложанулся. С нынешним Реалом спокойно можно играть более смело, первым номером, тем более когда в защите есть такой подарок под названием "Варан". А Чоло взял и поставил свой дурацкий и стандартный автобус. И Реал спокойно, без особого напряга и трата сил взял свои три очка. Ожидал от матрасов большего.
Молодец Зидан! Hala Madrid !