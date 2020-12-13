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Зидан обыграл Симеоне в мадридском дерби, «Реал» приблизился к лидирующему «Атлетико»

13 Декабря 2020, 00:52,

Global Look Press

Центральный матч субботы состоялся в Испании. Мадридский «Реал» Зинедина Зидана против мадридского же «Атлетико» Диего Симеоне.

Протокол игры  
Реал Мадрид 2:0 Атлетико М
(1:0) Каземиро Карлос 15'    
(2:0) Облак Ян 63'    
Куртуа Тибо Карвахаль Даниэль   79' (Асенсио Марко (   79') Варан Рафаэль Рамос Серхио Менди Ферлан Модрич Лука   88' (Вальверде Федерико (   88') Каземиро Карлос   36' Кроос Тони Васкес Лукас Бензема Карим Винисиус Жуниор   79' (Родриго (   79')
Запасные: Альтубе Диего Начо Игнасио Одриосола Альваро Марсело Виера Лунин Андрей Милитао Эдер Иско Аларкон
Облак Ян Триппьер Киран Савич Стефан   68' Фелипе Аугусто IV   46' (Лоди Ренан (   46') Эрмосо Марио   62' Льоренте Маркос Коке Хорхе Эррера Эктор   46' (Корреа Анхель (   46'   51') Карраско Янник   46' (Лемар Тома (   46'   46') Фелиш Жоау   60' (Ньигес Сауль (   60') Суарес Луис   73' (Кондогбия Жоффрей (   73')
Запасные: Торрейра Лукас Грбич Иво Врсалько Шиме Шапоньич Иван Сан Роман Мигель Витоло Виктор
12 декабря. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).

 

К мадридскому дерби соперники подошли на эмоциональном подъёме. В среду «Атлетико» и «Реал» решали задачи по выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Неровно выступив по ходу всей дистанции, последний тур провели идеально, победив по 2:0. Карим Бензема и компания дома деклассировали «Боруссию» из Гладбаха и только Зоммер в сцепке с удачей помогли немцам избежать разгрома.

«Атлетико» выиграл в своём стиле. Закрылся, перетерпел все атаки «Зальцбурга» и дважды кольнул в ответ, отличившись со стандарта и в контратаке. Классический Диего Симеоне. Нужный результат добыт, сценарий матч прошёл по задумке «матрасников». Теперь «Атлетико» в таком же стиле хотел сыграть против «Реала». Задача была простая – отстоять лидерство. По потерянным очкам «матрасники» убежали уже очень хорошо, тот же «Реал» уступает девять баллов.

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Зидан в атаке доверился разыгравшему Бензема при поддержке Винисиуса и Васкеса, а в центре поля восстановил трио Казмеиро – Модрич – Кроос. Симеоне тоже выложил все козыри: пару Фелиш – Суарес поддерживали Льоренте и Карраско. Вот только атака эта в первом тайме откровенно спала. Ноль ударов по воротам Тибо Куртуа за первые 45 минут матча. А вот «матрасникам» откровенно повезло не пропустить больше одного мяча за тайм.

Карвахаль на дугу штрафной площади отдал, откуда смачно пальнул Карим Бензема – Ян Облак перевёл мяч в штангу, от каркаса сфера вернулась в поле. В следующем момент Карим сплоховал, на дальней штанге увидев диагональ, но после промашки защитников – француз не смог замкнуть передачу. Логичный гол «Реала» в итоге пал на плечи Каземиро. Тони Кроос от угла поля навесил на линию вратарской, а бразилец сочно пробил под штангу. Пусть и стандарта, но «Реал» своего добился. «Атлетико», как уже было сказано, просто существовал на поле.

Embed from Getty Images

Симеоне ситуацию понял, в перерыве произведя тройную замену. И через 10 минут после старта второго тайма как раз свежий Лемар должен был сравнять цифры на табло. Льоренте с правого фланга отдал шикарный прострел, Фелиш пробить не сумел, но отвлёк на себя внимание, а на дальнем углу завершал француз, не попавший в створ ударом с четырёх метров. Не воспользовался своим шансом «Атлетико» и почти сразу получил второй: шальной удар Карвахаля после выноса Савича оказался смертельным. Мяч врезался в штангу, затем в спину Облаку и оказался в сетке – 2:0.

После этого игра закончилась. Особенно удивил Симеоне, выпустивший Кондогбиа вместо Суареса, так Диего на 75-й минуте уже расписался в поражении. Победа в дерби позволила мадридскому «Реалу» взобраться на третье место. До лидирующего «Атлетико» теперь всего одна победа (три очка), правда, у команды Диего Симеоне ещё перенесённый матч в запасе.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид
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Комментарии (9)
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0
ARTUR
13 Декабря 2020, 01:23

мне бы было любопытно узнать в чем заключался план Симеоне , мною очень уважаемым , и как и что он хотел выдвинуть Реалу , а Пересу нужно почаще засаживать ЗЗ , смотрите как зашуршали )))

0
gresnik
13 Декабря 2020, 01:04

пс.пс пс...Васкез проводит наверное Лучший сезон в Реале...я честно в шоке...хорошем ,но в ШОКЕ!

3
CELTIC FROST
13 Декабря 2020, 01:03

Да уж, матрасы - просто трУсы. Ну, или трусЫ) В УГ полнейшее сыграли, увы.

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2
779
13 Декабря 2020, 01:03

Реал был наголову сильнее. А Атлетико будто только вчера тяжёлый матч отыграли.

1
gresnik
13 Декабря 2020, 01:03

Очень и очень добротный матч провёл Реал Мадрид...видно было ,что очень сильно настроились на игру и в этом работа нынешнего тренера..МОТИВАЦИЯ...и она была видна не вооруженным глазом))) никто не сплаховал...Вини Джуни только может..а так ,все очень хорошо сыграли...и Куртуа спас в довольно не простой ситуации)) пс..HALA MADRID!!!

2
ARTUR
13 Декабря 2020, 01:02

не дотянул матч до статуса ДЕРБИ , как то буднично и легко отымели полувялый Атлетико , ждал сильно этот матч , хотел получить полный бой , это как ждешь девушку за которой неделю ухаживаешь а она никак , а потом вдруг звонит и говорит что согласна , а ты уже бухой , и это происходит с полувялым и в носках ))) Реал был очень убедителен , а матрасники полные импотенты ... с победой , но послевкусие кислое , все же как бы два соискателя на чемпионство . Васкес был хорош , пашет парень суперски

2
CELTIC FROST
13 Декабря 2020, 01:04

матрасники полные импотенты. впечатление от их игры - аналогичное

0
Артур Измаилов
13 Декабря 2020, 01:10

При Симеоне они всегда им были. Атлетико досимеоновского периуда смотрелся 100 раз лучше и краше. Не смотря на то , что 14 лет никак Реал не могли победить, но всегда старались играть смело, атакой

3
Артур Измаилов
13 Декабря 2020, 00:58

У перЦа облом!)) Зидан выполнил поставленное условие и выиграл все три матча (Севилья, Боруссия М, Атлетико). Молодцы!!!
А Симеоне по физручьи ложанулся. С нынешним Реалом спокойно можно играть более смело, первым номером, тем более когда в защите есть такой подарок под названием "Варан". А Чоло взял и поставил свой дурацкий и стандартный автобус. И Реал спокойно, без особого напряга и трата сил взял свои три очка. Ожидал от матрасов большего.
Молодец Зидан! Hala Madrid !

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