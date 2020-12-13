Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​«Атлетико» проиграл в Ла Лиге впервые с 1 февраля – и снова «Реалу»

13 Декабря 2020, 00:58,

Global Look Press

В субботу вечером «Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби со счётом 2:0. Серия команды Диего Симеоне из двадцати пяти игр без поражений в чемпионате Испании была прервана.

До этого «матрасники» в последний раз проигрывали в Ла Лиге ещё прошлой зимой – 1 февраля текущего года. Тогда команда Симеоне тоже уступила в гостях у «Реала», правда, с результатом 0:1.

Несмотря на поражение от «Реала», команда Диего Симеоне по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем туре «Атлетико» сыграет на своём поле против «Эльче». Игра пройдёт девятнадцатого декабря.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид
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