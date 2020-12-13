​Рамос установил рекорд в «Реале»

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13 Декабря 2020, 10:35,
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В субботу вечером защитник «Реала» Серхио Рамос принял участие в матче чемпионата Испании против «Атлетико». Как сообщается на официальном сайте «сливочных», Рамос установил клубный рекорд по количеству проведённых дерби с «Атлетико». Теперь за плечами у Серхио 43 таких дерби – 26 в Ла Лиге, 7 в Кубке Испании, 6 в Лиге чемпионов, 3 в Суперкубке Испании и одно в Суперкубке УЕФА.
Ранее рекорд удерживали Франсиско Хенто и Мануэль Санчис, которые провели за «Реал» против «Атлетико» по 42 матча.
Напомним, «Реал» обыграл «Атлетико» на своём поле со счётом 2:0 и сократил отставание от лидирующих соседей.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос