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​Рамос установил рекорд в «Реале»

13 Декабря 2020, 10:35,

Global Look Press

В субботу вечером защитник «Реала» Серхио Рамос принял участие в матче чемпионата Испании против «Атлетико». Как сообщается на официальном сайте «сливочных», Рамос установил клубный рекорд по количеству проведённых дерби с «Атлетико». Теперь за плечами у Серхио 43 таких дерби – 26 в Ла Лиге, 7 в Кубке Испании, 6 в Лиге чемпионов, 3 в Суперкубке Испании и одно в Суперкубке УЕФА.

Ранее рекорд удерживали Франсиско Хенто и Мануэль Санчис, которые провели за «Реал» против «Атлетико» по 42 матча.

Напомним, «Реал» обыграл «Атлетико» на своём поле со счётом 2:0 и сократил отставание от лидирующих соседей.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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