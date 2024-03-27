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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» готовит новый контракт для своего защитника

27 Марта 2024 • 11:27 Комментировать
Милан
...
Лечче
06.04 16:00

«Милан» очень доволен выступлениями центрального защитника. Речь идёт о Маттео Габби, который провёл первую половину нынешнего сезона на правах аренды за испанский «Вильярреал».

Отметим, что Габбия был отозван из-за кадровой ситуации с травмами. Вернувшись из аренды, футболист смог завоевать доверие главного тренера Стефано Пиоли и показать качественную игру в обороне. Журналист Николо Скира сообщает, что «Милан» теперь хочет продлить с Габбией контракт до 2028 года.

24-летний Маттео успел отметиться одним забитым голом в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. В первой половине сезона Габбия не был основным игроком в «Вильярреале».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Маттео Габбия

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МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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