Леау – в основе: «Милан» назвал состав на матч с «Лечче»

В субботу «Милан» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Лечче». Рулевой «россонери» Стефано Пиоли решил включить в стартовый состав команды таких футболистов:

Меньян, Калабрия, Габбия, Томори, Тео Эрнандес, Адли, Рейндерс, Чуквуэзе, Пулишич, Леау, Жиру.

Матч между «Миланом» и «Лечче» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Интера» команда Пиоли отстаёт на 14 очков.