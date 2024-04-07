​Пиоли нахваливает Чуквуезе

В последнее время перешедший в «Милан» в прошлом сезоне Самуэль Чувкуезе заметно прибавил и теперь всё чаще появляется в составе, причём иногда даже в стартовом. Наставник «Милана» Стефано Пиоли не скрывает, что доволен его выступлениями:

- Я рад за Чувкуезе, ему пришлось труднее в процессе адаптации, но он не утратил воли и стремления к успеху. Теперь он выступает очень хорошо, - цитирует слова наставника «Милана» pianetamilan.it.

В настоящий момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата. В следующем туре Серии А клубу предстоит сыграть на выезде с «Сассуоло».