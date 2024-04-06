«Милан» непринуждённо разобрался с «Лечче»

В 31-м туре чемпионата Италии «Милан» играл дома против «Лечче» и легко набрал три очка. В дебюте Саму Чуквуэзе справа проник в штрафную и отыграл на Кристиана Пулишича, который технично открыл счет. В середине тайма у «россонери» сработал корнер. Ясин Адли навесил в борьбу, и в итоге мяч от головы Оливье Жиру влетел в сетку - 2:0. В ответ Юльбер Рамадани прорвался по правому краю и навесил в центр штрафной на Хоана Гонсалеса, а тот пробил в перекладину. На 45-й минуте Никола Крстович за игру прямой ногой был удален с поля. После перерыва фаворит снова отличился. В контратаке Рафаэл Леау оторвался от опекуна, вырвался на ворота и пробил между ног голкиперу - 3:0. Тут же Тео Эрнандес сам завершал рейд и попал в перекладину.

«Милан» идет на втором месте с отставанием в 11 очков от «Интера» и отрывом в девять баллов от «Ювентуса». Соперник - 13-й.