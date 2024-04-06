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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» непринуждённо разобрался с «Лечче»

06 Апреля 2024 • 17:57 Комментировать
Милан
3:0
Лечче
окончен

В 31-м туре чемпионата Италии «Милан» играл дома против «Лечче» и легко набрал три очка. В дебюте Саму Чуквуэзе справа проник в штрафную и отыграл на Кристиана Пулишича, который технично открыл счет. В середине тайма у «россонери» сработал корнер. Ясин Адли навесил в борьбу, и в итоге мяч от головы Оливье Жиру влетел в сетку - 2:0. В ответ Юльбер Рамадани прорвался по правому краю и навесил в центр штрафной на Хоана Гонсалеса, а тот пробил в перекладину. На 45-й минуте Никола Крстович за игру прямой ногой был удален с поля. После перерыва фаворит снова отличился. В контратаке Рафаэл Леау оторвался от опекуна, вырвался на ворота и пробил между ног голкиперу - 3:0. Тут же Тео Эрнандес сам завершал рейд и попал в перекладину.

«Милан» идет на втором месте с отставанием в 11 очков от «Интера» и отрывом в девять баллов от «Ювентуса». Соперник - 13-й.

Протокол игры  
Милан3:0Лечче
(1:0) Пулишич Кристиан6'  
(2:0) Жиру Оливье20'  
(3:0) Леау Рафаэл57'  
Меньян МайкКалабрия ДавидеГаббия Маттео 61' (Кьяер Симон ( 61') Томори ФикайоЭрнандес Тео 83' (Терраччано Филиппо ( 83') Адли ЯсинРейндерс Тиджани 78' (Беннасер Исмаэль ( 78') Чуквуэзе Саму  78'Пулишич Кристиан 61' (Муса Юнус ( 61') Леау РафаэлЖиру Оливье 62' (Йович Лука ( 62')
Запасные: Спортьелло МаркоОкафор НоаШимич Ян-КарлоФлоренци АлессандроДзероли КевинБартезаги ДавидеНава Лапо
Фальконе ВладимироВенути Лоренцо 70' (Жендрей Валентен ( 70') Баскиротто ФедерикоПонграчич МаринГалло АнтониноБлен Алексис  34' 78' (Бериша Медон ( 78') Рамадани ЮльберГонсалес Хоан 46' (Пикколи Роберто ( 46') Доргу Патрик 85' (Пьеротти Сантьяго ( 85') Крстович Никола  45'Банда Ламек 46' (Алмквист Понтус ( 46')
Запасные: Самоя ЯсперРафья ХамзаТуба АхмедСансоне НиколаБранколлини ФедерикоУден Реми
06 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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