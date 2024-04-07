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Чемпионат Италии. Серия А

​Жиру: «С Пулишичем и Лофтус-Чиком сложилось отличное взаимопонимание на поле»

07 Апреля 2024 • 03:11 Комментировать
Милан
3:0
Лечче

Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру признался, что хорошо ладит с теми, кто должен обеспечивать его мячами - полузащитниками клуба Кристианом Пулишичем и Рубеном Лофтусом -Чиком. В прошлом году «Милан» значительно освежил свою полузащиту, и, по совпадению, с указанными выше футболистами Жиру успел поиграть ещё в своём предыдущем клубе - лондонском «Челси»:

- Я знаю Лофтус-Чика и Пулишича ещё со времён «Челси». Мы отлично понимаем друг друга на поле. Сейчас мы хотим сфокусироваться на втором месте в чемпионате и на финале Лиги Европы, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
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