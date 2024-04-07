​Жиру: «Не хочу говорить о будущем»

Французский нападающий Оливье Жиру может покинуть в конце сезона «Милан», слухи отправляют его в МЛС - не места лишения свободы, конечно же, а в американскую лигу. Однако пока что Жиру, забивший свой очередной, уже тринадцатый гол в чемпионате в ворота «Лечче» в субботу, даже не хочет обсуждать подобную перспективу:

- Я не хочу сейчас обсуждать будущее. Я видел, что пишут в СМИ. Сейчас я миланиста, у меня красно-чёрное сердце, я предан клубу. Хочу закончить сезон наилучшим образом, потом посмотрим, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.

Оливье Жиру выступает за «Милан» с 2021 года.