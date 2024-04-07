​Пиоли: «Жиру ещё ничего не решил»

В последнее время появились слухи о том, что Оливье Жиру покинет «Милан» и отправится в Северную Америку заканчивать карьеру. Между тем французский нападающий продолжает забивать - он отличился и в матче с «Лечче», забив свой тринадцатый гол в нынешнем сезоне Серии А. Наставник «Милана» Стефано Пиоли высказался по поводу слухов:

- Не думаю, что приветствие Оливье в конце матча в адрес болельщиков означает скорое прощание с ними. Это обычная послематчевая процедура. Он ещё ничего не решил. Мы будем решать в конце сезона, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Жиру выступает за итальянский клуб с 2021 года.