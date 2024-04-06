Пулишич установил свой личный рекорд по голам за сезон

В Италии проходят матчи 31-го тура Серии А, итальянский «Милан» принимает в домашнем матче «Лечче» и обыгрывает его со счетом 3:0.Первый мяч в этом матч забил американский полузащитник с хорватскими корнями Кристиан Пулишич, который, таким образом, добрался до показателя в 10 голов в нынешнем сезоне.

Это стало новым личным рекордом Пулишича - доселе он в лучшем случае забивал девять голов за сезон. Было это в случае с «Челси» в сезоне 2019/2020. Напомним, что Пулишич перебрался в Италию прошлым летом.

Следить за событиями матча между «Миланом» и «Лечче» можно посредством онлайн-трансляции.