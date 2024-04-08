«Клоун»: Леау отреагировал на критику Кассано

Экс-футболист «Ромы» Антонио Кассано раскритиковал форварда «Милана» Рафаэла Леау. Португальский игрок отреагировал на слова итальянца посредством публикации в социальных сетях. Леау ничего не написал, а просто разместил над видео с цитатой Кассано семь эмодзи «клоун».

На выходных «Милан» разгромил «Лечче» на своём поле со счётом 3:0, Рафаэл Леау стал автором одного из голов команды. Всего в 27 матчах текущего чемпионата Италии португальский нападающий забил шесть раз.

Добавим, что «Милан» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице итальянской Серии А.