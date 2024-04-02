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Чемпионат Италии. Серия А

Бастони ответил, было бы ему приятно оформить чемпионство в матче с «Миланом»

02 Апреля 2024 • 10:53 Комментировать
Милан
...
Лечче
06.04 16:00

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони ответил, насколько для него принципиально было бы оформить победу в чемпионате в матче с «Миланом», который состоится 22 апреля. Напомним, в настоящий момент «нерадзурри» лидируют в Серии А и опережают своих ближайших преследователей на 14 очков.

«Выиграть скудетто в матче с «Миланом»? Нет, нам интересен лишь факт победы. Не важно, где и когда мы это сделаем. Мы хотим добыть результат для клуба и фанатов. Мы счастливы и горды иметь такую возможность», – сказал Бастони в интервью журналисту Даниэле Мари.

«Интер» в последний раз выигрывал чемпионат в 2021 году под руководством Антонио Конте.

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МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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