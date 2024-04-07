​Рейндерс: «Удаление помогло нам»

В матче 31-го тура итальянского чемпионата «Милан» без особых хлопот разделался с «Лечче», забив тому три безответных мяча. Итоги успешной для своего клуба игры прокомментировал нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс:

- Удаление у соперника помогло нам. Но и без него все складывалось отлично. Теперь впереди у нас Лига Европы. Мы хотим преуспеть там, - цитирует слова Рейндерса pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» придётся сыграть на выезде, но это будет не самый сильный соперник - «Сассуоло». Сейчас «Милан» занимает второе место в турнирной таблице.