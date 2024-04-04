Зиркзее хочет перейти в «Милан», несмотря на интерес трёх других клубов

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. По информации от Football Italia, бывший игрок «Баварии» намерен остаться в Серии А и перейти в «Милан».

Отметим, что в услугах Зиркзее также заинтересованы три других клуба. Из итальянской Серии А на футболиста претендует туринский «Ювентус», а из Английской премьер-лиги – лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Несмотря на это, Джошуа предпочитает перейти именно в «Милан».

Зиркзее в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии провёл 28 матчей, где отметился 10 голами и 3 результативными передачами.