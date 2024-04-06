«Болонья» повесила внушительный ценник на Зиркзее, который интересен топ-клубам АПЛ и Серии А

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее пользуется большим спросом среди топ-клубов итальянской Серии А и Английской премьер-лиги. Ранее 22-летнего футболиста связывали с такими клубами, как туринский «Ювентус», «Милан», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

По информации от Tuttosport, «Болонья» летом будет требовать за нидерландца сумму компенсации в размере 60-70 миллионов евро. Это усложняет ситуацию для клубов из Серии А, которые вряд ли могут потягаться в финансовом плане с английскими командами.

Зиркзее ранее выступал за «Баварию», у которой есть право первоочередного выкупа игрока. В этом сезоне Джошуа забил 10 голов и отдал 3 ассиста в чемпионате Италии.