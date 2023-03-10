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Чемпионат Италии. Серия А

​Дисквалификацию Моуринью оставили в силе

10 Марта 2023 • 20:11 Комментировать (3)
Рома
...
Сассуоло
1 1.70 X 3.60 2 5.20
12.03 20:00

Дисквалификация главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью на два матча Серии А осталась в силе. Апелляция не была удовлетворена, и португальцу придётся пропустить матчи чемпионата Италии против «Сассуоло» (12 марта) и «Лацио» (19 марта).

Напомним, что Жозе Моуринью дисквалифицировали после матча с «Кремонезе» за споры с арбитрами, оскорбления и вхождение в судейскую комнату. При этом португалец смог присутствовать на матче против «Ювентуса» - дисквалификацию приостанавливали на период рассмотрения апелляции.

«Рома» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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РОМА САССУОЛО
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Комментарии (3)
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vidal
10 Марта 2023 в 21:19
Мб и Юве вернуть 15 очков во время апелляции ?
venge
10 Марта 2023 в 20:55
Клоуны поганые итальянские, гнилая как зубы Моратти лига
venge
10 Марта 2023 в 20:54
Переиграем матч Юве-Рома, коль дисква была в силе?
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