​Дисквалификацию Моуринью оставили в силе

Дисквалификация главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью на два матча Серии А осталась в силе. Апелляция не была удовлетворена, и португальцу придётся пропустить матчи чемпионата Италии против «Сассуоло» (12 марта) и «Лацио» (19 марта).

Напомним, что Жозе Моуринью дисквалифицировали после матча с «Кремонезе» за споры с арбитрами, оскорбления и вхождение в судейскую комнату. При этом португалец смог присутствовать на матче против «Ювентуса» - дисквалификацию приостанавливали на период рассмотрения апелляции.

«Рома» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.