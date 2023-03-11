«Рома» объявила бойкот СМИ из-за решения по Моуринью

В пятницу стало известно о том, что дисквалификация Жозе Моуринью осталась в силе – тренер «Ромы» не сможет находиться в технической зоне во время ближайших матчей Серии А против «Сассуоло» и «Лацио».

«Рома» считает решение по Жозе Моуринью несправедливым. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в знак протеста против этого решения римский клуб закроет доступ для СМИ во время игр, которые Особенный пропустит.

Напомним, что Жозе Моуринью наказали после поражения «Ромы» от «Кремонезе» (1:2) за споры с судьями с использованием оскорбительных фраз, а также за вхождение в комнату арбитров.