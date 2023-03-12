«Рома» забила 3 мяча в ворота «Сассуоло», но проиграла

В 26-м туре Серии А «Рома» принимала «Сассуоло» и осталась без очков. Провальным стал отрезок в начале игры, когда Арман Льоренте добил мяч в сетку после блокированной попытки одноклубника. Спустя пять минут его забыли на дальней штанге после передачи Доменико Берарди - 2:0. В ответ Никола Залевски оригинальным ударом перебросил голкипера и отыграл один мяч. На 45-й минуте Мараш Кумбулла не сдержался и ударил противника - красная карточка, «Рома» осталась вдесятером. Тут же арбитр поставил пенальти, и Берарди уверенно его реализовал - 3:1.

После перерыва Пауло Дибала потрясающе плюнул из-за штрафной под перекладину. В ответ Берарди в касание наносил удар - перекладина. Победный гол для гостей забил Андреа Пинамонти, реализовав выход один на один. Перед финальным свистком Джорджиньо Вейналдум забил третий мяч гостям, но этого было мало - 3:4.

«Рома» делит четвертое место с «Миланом», «Сассуоло» - 12-е.