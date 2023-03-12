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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» забила 3 мяча в ворота «Сассуоло», но проиграла

12 Марта 2023 • 22:09 Комментировать (1)
Рома
3:4
Сассуоло
окончен

В 26-м туре Серии А «Рома» принимала «Сассуоло» и осталась без очков. Провальным стал отрезок в начале игры, когда Арман Льоренте добил мяч в сетку после блокированной попытки одноклубника. Спустя пять минут его забыли на дальней штанге после передачи Доменико Берарди - 2:0. В ответ Никола Залевски оригинальным ударом перебросил голкипера и отыграл один мяч. На 45-й минуте Мараш Кумбулла не сдержался и ударил противника - красная карточка, «Рома» осталась вдесятером. Тут же арбитр поставил пенальти, и Берарди уверенно его реализовал - 3:1.

После перерыва Пауло Дибала потрясающе плюнул из-за штрафной под перекладину. В ответ Берарди в касание наносил удар - перекладина. Победный гол для гостей забил Андреа Пинамонти, реализовав выход один на один. Перед финальным свистком Джорджиньо Вейналдум забил третий мяч гостям, но этого было мало - 3:4.

«Рома» делит четвертое место с «Миланом», «Сассуоло» - 12-е.

Протокол игры  
Рома3:4Сассуоло
  13'Лорьенте Арман (0:1)
  18'Лорьенте Арман (0:2)
(1:2) Залевски Никола26'  
  45'Берарди Доменико (1:3)
(2:3) Дибала Пауло50'  
  75'Пинамонти Андреа (2:4)
(3:4) Вейналдум Джорджиньо90'  
Патрисиу РуйИбаньес Рожер  73'Смоллинг Крис  9'Кумбулла Мараш  45'Залевски Никола 77' (Вольпато Кристиан ( 77') Спинаццола Леонардо 46' (Карсдорп Рик ( 46') Бове Эдоардо 46' (Дибала Пауло ( 46') Матич Неманья  54' 56' (Камара Мохамед III ( 56'  86') Вейналдум ДжорджиньоЭль-Шаарави СтефанАбрахам Тэмми 77' (Jordan Majchrzak ( 77')
Запасные: Боер ПьетроЧелик МехметТахирович БенджаминМанчини ДжанлукаСвилар МилеКерамицис Димитриос
Консильи АндреаТольян ЙеремиНето Руан  58' 64' (Обьянг Педро ( 64') Феррари ДжанмаркоРожерио да Силва 87' (Марчицца Риккардо ( 87') Фраттези ДавидеЛопес Максим  50' 64' (Эрлич Мартин ( 64') Энрике МатеусБерарди Доменико 76' (Байрами Недим ( 76') Пинамонти АндреаЛорьенте Арман 76' (Дефрель Грегоре ( 76')
Запасные: Харрауи АбдауПеголо ДжанлукаТорстведт КристианЦортеа НадирСейде Эмиль КонрадсенАльварес АгустинРоманья ФилиппоРуссо Алессандро
12 марта. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Комментарии (1)
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vidal
12 Марта 2023 в 22:14
ну чем Дибала хуже Погбы? 'травматичный '-говорили они))))
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