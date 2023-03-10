Льоренте заявил, что перешёл в «Рому» отчасти из-за Моуринью

Центральный защитник «Ромы» Диего Льоренте поделился своим мнением о наставнике итальянской команды Жозе Моуринью.

«Моуринью был одним из факторов, побудивших меня принять решение [о переходе]. Он был важным тренером в мои первые дни, он вселил в меня уверенность и помог дебютировать. А для мальчишки это что-то незабываемое. И когда он снова позвонил мне, я не колебался», - сказал Льоренте в эфире Radio San Sebastián.

Испанский футболист находился в системе мадридского «Реала» с 2002 по 2015 год.

Португальский специалист возглавлял королевский клуб на протяжении трёх лет - с 2010 по 2013 год.

«Моуринью такой, каким вы его видите, его ничто не меняет.У него очень чёткие идеи, и он, как всегда, продолжает очень хорошо их передавать [футболистам]», - добавил спортсмен.