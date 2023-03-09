Дибала: «Я всегда смотрю Ла Лигу»

Нападающий итальянской «Ромы» Паоло Дибала лестно высказался об испанском чемпионате.

«Я всегда смотрю Ла Лигу. Мне очень нравятся Гави и Педри, и я всегда восхищался Иньестой. Мне очень нравится такой стиль игры. Затем я восхищаюсь Бензема за его качества, за то, как он движется внутри поля, и в последнее время Винисиусом, который делает вещи невероятным образом», — рассказал чемпион мира, чьи слова приводит Marca.

Напомним, что сам Дибала в клубах Ла Лиги никогда не выступал. После переезда из Аргентины форвард примерял футболки таких коллективов, как «Палермо», «Ювентус» и «Рома».