​Моуринью сделал загадочную публикацию в соцсетях

Апелляция «Ромы» осталась без удовлетворения – двухматчевая дисквалификация Жозе Моуринью сохранилась. Выражая своё несогласие, римский клуб, как сообщается, объявил бойкот СМИ. Сам же Моуринью сделал загадочную публикацию в социальных сетях.

Моуринью опубликовал фотографию со своим известным жестом, имитирующим наручники на руках. В своё время Особенный делал такой жест, когда его дисквалифицировали в период работы в «Интере».

В подписи к фото Моуринью поблагодарил бренды своей одежды и аксессуаров. Вероятно, Жозе постарался сделать вид, что эта публикация никак не связана с его дисквалификацией.

«Рома» на текущий момент занимает четвёртое место в таблице Серии А.