Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский топ-клуб присматривается к Диего Симеоне слухи

08 Февраля 2023 • 00:55 Комментировать
Сельта
...
Атлетико М
12.02 18:15

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне может возглавить миланский «Интер».

«Матрасники» не самым убедительным образом проводят нынешний сезон, и в клубе не уверены относительно пребывания аргентинца в должности рулевого после завершения кампании. Согласно Fichajes, если «Атлетико» и Симеоне расстанутся предстоящим летом, главным претендентом на специалиста станет «Интер», который, вероятно, покинет Симоне Индзаги.

В бытность игроком Диего Симеоне защищал цвета «нерадзурри» с 1996 по 1999 год, после чего перебрался в «Лацио».

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А после 21 тура, отставая от «Наполи» на 13 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Атлетико Мадрид Диего Симеоне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕЛЬТА АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Салернитана Салернитана
Ювентус Ювентус
0
3
5.80 4.10 1.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Февраля
01:39 · Италия. Серия А
Влахович: «Рад первому за 115 дней голу, но моя форма ещё далека от идеала»
01:30 · Италия. Серия А
Дзанетти - о Дзаньоло: «Жаль, что такой игрок покидает Италию»
01:28 · Италия. Серия А
Дибала будет доступен летом всего за 12 млн евро
01:18 · Италия. Серия А
Аллегри: «Нужно набрать ещё 14 очков, чтобы чувствовать себя в безопасности»
01:15 · Италия. Серия Б
«Брешия» сменила тренера - клуб возглавил бывший бомбардир команды
01:00 · Италия. Серия А
Пранделли: «Наполи» - это произведение искусства»
00:55 · Италия. Серия А
Итальянский топ-клуб присматривается к Диего Симеоне слухи
00:45 · Италия. Серия А
Дзаньоло прошёл медосмотр для «Галатасарая» 1
00:42 · Италия. Серия А
Разыгравшийся «Ювентус» разорвал оборону «Салернитаны»
07 Февраля
23:30 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Всё, что делает Моуринью - это во благо команды»
23:19 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» отреагировали на слухи о расторжении контракта Погба
23:01 · Италия. Серия А
Кассано: «Только победа «Интера» в Лиге чемпионов спасёт Индзаги от провала»
23:00 · Италия. Серия А
«Смотрелись как спарринг-партнёр» - Сакки возмущён поражением «Милана»
22:15 · Италия. Серия А
«Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
21:47 · Италия. Серия А
Бонек: «Наполи» лучше «Реала» 1
Все новости
Рекомендуем