Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне может возглавить миланский «Интер».

«Матрасники» не самым убедительным образом проводят нынешний сезон, и в клубе не уверены относительно пребывания аргентинца в должности рулевого после завершения кампании. Согласно Fichajes, если «Атлетико» и Симеоне расстанутся предстоящим летом, главным претендентом на специалиста станет «Интер», который, вероятно, покинет Симоне Индзаги.

В бытность игроком Диего Симеоне защищал цвета «нерадзурри» с 1996 по 1999 год, после чего перебрался в «Лацио».

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А после 21 тура, отставая от «Наполи» на 13 очков.