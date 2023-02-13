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Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай — о своём первом голе за «Атлетико»: «Я очень счастлив»

13 Февраля 2023 • 09:30 Комментировать
Сельта
0:1
Атлетико М
окончен

Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай, перешедший в мадридский клуб этой зимой из «Барселоны», прокомментировал свой первый гол в составе «матрасников», который он забил в матче 21-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (1:0).

«Очень счастлив. Я пришёл в этот замечательный клуб, чтобы забивать голы. Теперь буду ждать возможностей забить ещё больше, чтобы стать важной фигурой для команды», — цитирует Депая журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что за «Атлетико» Депай в общей сложности успел провести четыре игры и забить один гол.

После 21 тура чемпионата Испании «матрасники» набрали 38 очков, расположившись на четвёртой строчке турнирной таблицы.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Атлетико Мадрид Мемфис Депай
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