Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо: «Чемпионату Испании не хватает российских футболистов»

09 Февраля 2023 • 13:16 Комментировать
Сельта
...
Атлетико М
12.02 18:15

Экс-главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо выразил мнение, что испанской Ла Лиге не хватает российских футболистов.

Испанский специалист привёл в пример Валерия Карпина и Александра Мостового, которые раньше успешно выступали за «Сельту».

«Ла Лиге не хватает российских футболистов. Мостовой и Карпин были великолепны. Но сейчас в России нет игроков такого же высокого класса, как эти двое», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, Карпин выступал в Испании с 1994 по 2005 год. Помимо «Севильи», в карьере полузащитника были «Реал Сосьедад» и «Валенсия». Мостовой переехал в Испанию, где выступал за «Сельту» и «Алавес» на два года позже. Оба игрока стали обладателями Кубка Интертото в составе команды из Виго.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сельта Валерий Карпин Александр Мостовой Рауль Рианчо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕЛЬТА АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Февраля
14:33 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов: «Дзюба в «Локомотиве» — это сомнительное подписание»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Хорошо, что Кержаков верит в себя»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Агент Ренана отреагировал на слухи об интересе «Реала» к защитнику «Зенита»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Тедеско будет сложно в сборной Бельгии»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Попов: «Не уверен, что Дзюба забьёт больше пяти голов»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Чемпионату Испании не хватает российских футболистов»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Равиль Сабитов: «Я говорил, что Дзюба будет вторым Ибрагимовичем» 4
12:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Соуто заявил о готовности игрока перейти в РПЛ летом
11:36 · Россия. Премьер-лига
Талалаев рассказал о сильных сторонах новичка «Торпедо» Стефановича
11:16 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» прокомментировали информацию об интересе «Реала» к Ренану
10:41 · Россия. Премьер-лига
Названа дата товарищеского матча «Зенит» - «Сепахан»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Ловчев оценил игру «Спартака» при Абаскале
10:26 · Россия. Премьер-лига
«Химки» объявили о трансфере бразильского футболиста официально
10:21 · Россия. Премьер-лига
РФС нашёл замену Adidas
10:21 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, когда Азмун может вернуться в Россию
Все новости
Рекомендуем