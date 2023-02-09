Рианчо: «Чемпионату Испании не хватает российских футболистов»

Экс-главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо выразил мнение, что испанской Ла Лиге не хватает российских футболистов.

Испанский специалист привёл в пример Валерия Карпина и Александра Мостового, которые раньше успешно выступали за «Сельту».

«Ла Лиге не хватает российских футболистов. Мостовой и Карпин были великолепны. Но сейчас в России нет игроков такого же высокого класса, как эти двое», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, Карпин выступал в Испании с 1994 по 2005 год. Помимо «Севильи», в карьере полузащитника были «Реал Сосьедад» и «Валенсия». Мостовой переехал в Испанию, где выступал за «Сельту» и «Алавес» на два года позже. Оба игрока стали обладателями Кубка Интертото в составе команды из Виго.