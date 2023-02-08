Тюрам хотел перейти в «Атлетико» в январе, но клуб не смог его себе позволить

Нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам мог перебраться в мадридский «Атлетико» ещё зимой.

25-летний игрок был интересен множеству клубов, но январский трансфер так и не состоялся – летом француз станет свободным агентом, поскольку контракт с «Боруссией» рассчитан до июня. Согласно сведениям журналиста Маттео Моретто, Тюрам одобрительно отнёсся к перспективе перехода в «Атлетико» зимой, однако клуб не смог позволить себе игрока. Как уже сообщалось, «матрасники» будут среди претендентов на форварда в летнее трансферное окно.

Маркус Тюрам, оценённый экспертами Transfermarkt в 32 млн евро, забил 13 голов в 20 матчах за мёнхенгладбхаскую «Боруссию» в нынешнем сезоне.