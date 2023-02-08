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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тюрам хотел перейти в «Атлетико» в январе, но клуб не смог его себе позволить

08 Февраля 2023 • 00:01 Комментировать
Герта
...
Боруссия М
12.02 17:30

Нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам мог перебраться в мадридский «Атлетико» ещё зимой.

25-летний игрок был интересен множеству клубов, но январский трансфер так и не состоялся – летом француз станет свободным агентом, поскольку контракт  с «Боруссией» рассчитан до июня. Согласно сведениям журналиста Маттео Моретто, Тюрам одобрительно отнёсся к перспективе перехода в «Атлетико» зимой, однако клуб не смог позволить себе игрока. Как уже сообщалось, «матрасники» будут среди претендентов на форварда в летнее трансферное окно.

Маркус Тюрам, оценённый экспертами Transfermarkt в 32 млн евро, забил 13 голов в 20 матчах за мёнхенгладбхаскую «Боруссию» в нынешнем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола - лето 2023
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