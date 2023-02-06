«Атлетико» собирается продлить контракт с Витселем

«Атлетико» планирует активировать опцию продления контракта бельгийского полузащитника Акселя Витселя, сообщает Marca.

По информации источника, действующее соглашение 34-летнего футболиста с испанским клубом, истекающее летом текущего года, продлится, если Витсель проведёт на поле более 45 минут минимум в 25 матчах нынешнего сезона.

В этом сезоне хавбек провёл в составе «матрасников» 27 матчей и отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 5 миллионов евро.

Отметим, что ранее Витсель выступал за «Бенфику», дортмундскую «Боруссию», а также санкт-петербургский «Зенит», с которым выигрывал чемпионат России.