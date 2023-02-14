Карвальял доволен прогрессом «Сельты»

Главный тренер испанской «Сельты» Карлуш Карвальял заявил, что доволен прогрессом своей команды. Об этом он сказал после матча с мадридским «Атлетико» (0:1).

«Мы провели отличную игру. Облак просто был лучше на поле. Мы были очень хороши как при организации обороны, так и при переходах в атаку.

Мы всё больше становимся той командой, которую я хотел бы видеть. Это реальность, что мы становимся лучше. Мы очень конкурентоспособны», - приводит слова Карвальяла Marca.

«[Сеферович] — игрок, который через несколько недель очарует болельщиков. Он был фантастическим приобретением», - добавил специалист.