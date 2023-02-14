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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карвальял доволен прогрессом «Сельты»

14 Февраля 2023 • 01:34 Комментировать
Сельта
0:1
Атлетико М
окончен

Главный тренер испанской «Сельты» Карлуш Карвальял заявил, что доволен прогрессом своей команды. Об этом он сказал после матча с мадридским «Атлетико» (0:1).

«Мы провели отличную игру. Облак просто был лучше на поле. Мы были очень хороши как при организации обороны, так и при переходах в атаку.

Мы всё больше становимся той командой, которую я хотел бы видеть. Это реальность, что мы становимся лучше. Мы очень конкурентоспособны», - приводит слова Карвальяла Marca.

«[Сеферович] — игрок, который через несколько недель очарует болельщиков. Он был фантастическим приобретением», - добавил специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Карлуш Карвальял Харис Сеферович
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