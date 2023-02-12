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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Сельтой»

12 Февраля 2023 • 20:15 Комментировать
Сельта
0:1
Атлетико М
окончен

Матч 21-го тура Ла Лиги на выезде против «Сельты» стал непростым для «Атлетико». Тем ценнее добытый результат. Реально опасных моментов было не так много, на 60-й минуте Яго Аспас едва не пробил голкипера, но Ян Облак успел накрыть мяч у ленточки. На 70-й минуте Стефан Савич подвел «матрасников», сфолив у своей штрафной на красную карточку. С этого стандарта Аспас зарядил в перекладину. Облак еще раз вступал в игру, спасая свою команду. А свой шанс мадридцы не упустили на 89-й минуте. Янник Карраско не смог переиграть голкипера, но Мемфис Депай с разворота с центра штрафной отправил мяч в сетку.

Победа 1:0, «Атлетико» закрепился на четвертом месте, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Сельта0:1Атлетико М
  89'Депай Мемфис (0:1)
Вильяр ИванМингеса ОскарАйду Джозеф  4'Тапия РенатоПерес КарлесГалан ХавиВейга Габриэль  8' 86' (Оскар Родригес ( 86') Пейнадо Франсиско 90' (Пасьенса Гонсало ( 90') Де ла Торре Лука 86' (Серви Франко ( 86') Аспас ЯгоЛарсен Йорген 63' (Сеферович Харис ( 63')
Запасные: Мальо УгоСолари АугустоСотело ХьюгоСанчес КристианСведберг ВиллиотВаскес КевинДомингес КарлосАлвес Диего
Облак ЯнМолина Науэль  87'Савич Стефан  70'Эрмосо МариоМандава Рейнилду  41'Де Пауль РодригоКоке Хорхе 86' (Ньигес Сауль ( 86') Ривас Пабло Барриос 46' (Карраско Янник ( 46') Льоренте Маркос 66' (Корреа Анхель ( 66') Мората Альваро 61' (Депай Мемфис ( 61') Гризманн Антуан 66' (Витсель Аксель ( 66')
Запасные: Лемар ТомаРегилон СерхиоГрбич ИвоДоэрти МэттКондогбия ЖоффрейХименес Хосе
12 февраля. Стадион "Балаидос".

 

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Сельта Атлетико Мадрид
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