«Атлетико» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Сельтой»

Матч 21-го тура Ла Лиги на выезде против «Сельты» стал непростым для «Атлетико». Тем ценнее добытый результат. Реально опасных моментов было не так много, на 60-й минуте Яго Аспас едва не пробил голкипера, но Ян Облак успел накрыть мяч у ленточки. На 70-й минуте Стефан Савич подвел «матрасников», сфолив у своей штрафной на красную карточку. С этого стандарта Аспас зарядил в перекладину. Облак еще раз вступал в игру, спасая свою команду. А свой шанс мадридцы не упустили на 89-й минуте. Янник Карраско не смог переиграть голкипера, но Мемфис Депай с разворота с центра штрафной отправил мяч в сетку.

Победа 1:0, «Атлетико» закрепился на четвертом месте, соперник - 13-й.