«Атлетико» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Сельтой»

Матч 21-го тура Ла Лиги на выезде против «Сельты» стал непростым для «Атлетико». Тем ценнее добытый результат. Реально опасных моментов было не так много, на 60-й минуте Яго Аспас едва не пробил голкипера, но Ян Облак успел накрыть мяч у ленточки. На 70-й минуте Стефан Савич подвел «матрасников», сфолив у своей штрафной на красную карточку. С этого стандарта Аспас зарядил в перекладину. Облак еще раз вступал в игру, спасая свою команду. А свой шанс мадридцы не упустили на 89-й минуте. Янник Карраско не смог переиграть голкипера, но Мемфис Депай с разворота с центра штрафной отправил мяч в сетку.
Победа 1:0, «Атлетико» закрепился на четвертом месте, соперник - 13-й.
Протокол игры
|89'Депай Мемфис (0:1)
Вильяр Иван•Мингеса Оскар•Айду Джозеф• 4'Тапия Ренато•Перес Карлес•Галан Хави•Вейга Габриэль 8'86' (Оскар Родригес (86') •Пейнадо Франсиско90' (Пасьенса Гонсало (90') •Де ла Торре Лука86' (Серви Франко (86') •Аспас Яго•Ларсен Йорген63' (Сеферович Харис (63')
Облак Ян•Молина Науэль• 87'Савич Стефан• 70'Эрмосо Марио•Мандава Рейнилду• 41'Де Пауль Родриго•Коке Хорхе86' (Ньигес Сауль (86') •Ривас Пабло Барриос46' (Карраско Янник (46') •Льоренте Маркос66' (Корреа Анхель (66') •Мората Альваро61' (Депай Мемфис (61') •Гризманн Антуан66' (Витсель Аксель (66')
12 февраля. Стадион "Балаидос".
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