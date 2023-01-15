​Беннасер: «Хотели три очка, но плохо начали»

В восемнадцатом туре итальянского чемпионата «Милан» не сумел переиграть новичка Серии А «Лечче», фаворит с трудом сравнял счет во второй половине игры. Исмаэль Беннасер, футболист «Милана», прокомментировал итоги игры:

- Мы хотели три очка, но плохо начали матч, получив два года. Только после этого удалось вернуться в игру. Могли забить и третий гол. Нам надо возвращаться на победный путь. Мы верим, что Скудетто все еще возможен. Надо проанализировать, что пошло не так и исправлять, - цитирует слова Беннасера pianetamilan.it.

Теперь чемпион Италии отстает от лидирующего в турнирной таблице «Наполи» на девять очков.