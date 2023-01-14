Опять 2:2 - «Милан» не смог обыграть «Лечче»

В субботу «Милан» гостил у «Лечче» и начал с пропущенного гола, после подачи с левого фланга в штрафную «россонери» была борьба, и мяч от Тео Эрнандеса срикошетил в свои ворота. В середине первого тайма у «Лечче» сработал угловой, и у дальней штанги Федерико Баширотто внес мяч в сетку. Только под конец тайма чемпион ожил, Томмазо Побега и Оливье Жиру имели шансы отличиться, но промах и сэйв голкипер соответственно. Лишь после часа игры «россонери» забили мяч, это Рафаэл Леау попал в ближний угол. Вскоре в штрафной Оливье Жиру отыграл на Давиде Калабрию, который головой послал мяч в сетку - 2:2.
«Милан» во второй раз подряд сыграл вничью и отстает от лидирующего «Наполи» на 9 очков. «Лечче» - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Эрнандес Тео3'
|(2:0) Баскиротто Федерико23'
|58'Леау Рафаэл (2:1)
|70'Калабрия Давиде (2:2)
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин•Баскиротто Федерико•Юмтити Самуэль•Пеццелла Джузеппе62' (Галло Антонино (62') •Блен Алексис•Юлманд Мортен•Гонсалес Джоан62' (Мале Юссеф (62') • 64'Стрефецца Габриэль89' (Уден Реми (89') •Коломбо Лоренцо72' (Банда Ламек (72') •Ди Франческо Федерико72' (Перссон Йоэль (72')
Татарушану Чиприан•Калабрия Давиде 67'86' (Вранкс Астер (86') •Калюлю Пьер•Томори Фикайо•Эрнандес Тео46' (Дест Серджиньо (46') •Беннасер Исмаэль• 86'Побега Томмазо86' (Кьяер Симон (86') •Салемакерс Алексис46' (Мессьяс Жуниор (46') •Диас Браим69' (Ориги Дивок (69') •Леау Рафаэл•Жиру Оливье
14 января. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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