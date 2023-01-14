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Чемпионат Италии. Серия А

Опять 2:2 - «Милан» не смог обыграть «Лечче»

14 Января 2023 • 21:57 Комментировать
Лечче
2:2
Милан
окончен

В субботу «Милан» гостил у «Лечче» и начал с пропущенного гола, после подачи с левого фланга в штрафную «россонери» была борьба, и мяч от Тео Эрнандеса срикошетил в свои ворота. В середине первого тайма у «Лечче» сработал угловой, и у дальней штанги Федерико Баширотто внес мяч в сетку. Только под конец тайма чемпион ожил, Томмазо Побега и Оливье Жиру имели шансы отличиться, но промах и сэйв голкипер соответственно. Лишь после часа игры «россонери» забили мяч, это Рафаэл Леау попал в ближний угол. Вскоре в штрафной Оливье Жиру отыграл на Давиде Калабрию, который головой послал мяч в сетку - 2:2.

«Милан» во второй раз подряд сыграл вничью и отстает от лидирующего «Наполи» на 9 очков. «Лечче» - 12-й.

Протокол игры  
Лечче2:2Милан
(1:0) Эрнандес Тео3'  
(2:0) Баскиротто Федерико23'  
  58'Леау Рафаэл (2:1)
  70'Калабрия Давиде (2:2)
Фальконе ВладимироГендрей ВалентинБаскиротто ФедерикоЮмтити СамуэльПеццелла Джузеппе 62' (Галло Антонино ( 62') Блен АлексисЮлманд МортенГонсалес Джоан 62' (Мале Юссеф ( 62'  64') Стрефецца Габриэль 89' (Уден Реми ( 89') Коломбо Лоренцо 72' (Банда Ламек ( 72') Ди Франческо Федерико 72' (Перссон Йоэль ( 72')
Запасные: Сисей АссанБлеве МаркоЛемменс МатсТуиа АлессандроБранколлини ФедерикоРодригес ПаблоЛистковски МарчинБистрович КристиянХельгасон ТорирАскилдсен Кристоффер
Татарушану ЧиприанКалабрия Давиде  67' 86' (Вранкс Астер ( 86') Калюлю ПьерТомори ФикайоЭрнандес Тео 46' (Дест Серджиньо ( 46') Беннасер Исмаэль  86'Побега Томмазо 86' (Кьяер Симон ( 86') Салемакерс Алексис 46' (Мессьяс Жуниор ( 46') Диас Браим 69' (Ориги Дивок ( 69') Леау РафаэлЖиру Оливье
Запасные: Тиау МаликБакайоко ТьемуэГаббия МаттеоВаскес ДэвисАдли ЯсинДе Кетеларе ШарльМиранте АнтониоБоццолан Андреа
14 января. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

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Милан Лечче
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