Опять 2:2 - «Милан» не смог обыграть «Лечче»

В субботу «Милан» гостил у «Лечче» и начал с пропущенного гола, после подачи с левого фланга в штрафную «россонери» была борьба, и мяч от Тео Эрнандеса срикошетил в свои ворота. В середине первого тайма у «Лечче» сработал угловой, и у дальней штанги Федерико Баширотто внес мяч в сетку. Только под конец тайма чемпион ожил, Томмазо Побега и Оливье Жиру имели шансы отличиться, но промах и сэйв голкипер соответственно. Лишь после часа игры «россонери» забили мяч, это Рафаэл Леау попал в ближний угол. Вскоре в штрафной Оливье Жиру отыграл на Давиде Калабрию, который головой послал мяч в сетку - 2:2.

«Милан» во второй раз подряд сыграл вничью и отстает от лидирующего «Наполи» на 9 очков. «Лечче» - 12-й.