Пиоли: «Ориги и Кьяер готовы сыграть с «Лечче»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что нападающий Дивок Ориги и защитник Симон Кьяер готовы принять участие в ближайшем туре Серии А, где «россонери» встретятся с «Лечче».

«Ориги и Кьяер успели восстановиться к матчу с «Лечче». Скоро к нам также должен присоединиться Ребич. Думаю, он вернётся ближе к Суперкубку», – заявил Пиоли на пресс-конференции.

Напомним, Ориги летом присоединился к «Милану» на правах свободного агента из «Ливерпуля». Бельгиец в этом сезоне получил несколько травм, из-за чего провёл всего 10 матчей в чемпионате Италии, где отметился одним голом и результативной передачей.