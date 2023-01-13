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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Милану» не нужны трансферы

13 Января 2023 • 17:34 Комментировать
Лечче
...
Милан
14.01 20:00

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что его команде не нужно усиление состава в зимнее трансферное окно.

Отвечая на вопрос по поводу слов Паоло Мальдини о том, что в январе «Милан» не будет покупать игроков, Пиоли сказал: «Я в курсе. Уверен, что наша проблема заключается в том, что мы не в полной мере готовы. Но у нас нет необходимости вмешиваться в состав.

Конечно, к нам приковано много внимания, мы чемпионы Италии. Мы хотим улучшить свой футбол. Критика – это нормально», - сказал Пиоли журналистам в ходя пятничной пресс-конференции.

В субботу, 14 января, «Милан» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Лечче».

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Милан Стефано Пиоли
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ЛЕЧЧЕ МИЛАН
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