Пиоли: «Милану» не нужны трансферы

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что его команде не нужно усиление состава в зимнее трансферное окно.

Отвечая на вопрос по поводу слов Паоло Мальдини о том, что в январе «Милан» не будет покупать игроков, Пиоли сказал: «Я в курсе. Уверен, что наша проблема заключается в том, что мы не в полной мере готовы. Но у нас нет необходимости вмешиваться в состав.

Конечно, к нам приковано много внимания, мы чемпионы Италии. Мы хотим улучшить свой футбол. Критика – это нормально», - сказал Пиоли журналистам в ходя пятничной пресс-конференции.

В субботу, 14 января, «Милан» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Лечче».