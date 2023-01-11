Мальдини: «Беннасер продлит контракт с «Миланом» в ближайшие дни»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил скорое продление контракта с полузащитником Исмаэлем Беннасером.
Ранее достоверные источники сообщали, что алжирец согласовал с «россонери» договор, рассчитанный на четыре года.
«Мы собираемся оформить новый контракт Беннасера в течение ближайших 24-36 часов», – цитирует Mediaset Мальдини, подтвердившего полную договорённость с 25-летним хавбеком.
Исмаэль Беннасер выступает за «Милан» с 2019 года. В нынешнем сезоне он появился на поле в 23 матчах команды Стефано Пиоли, по разу отметившись голом и результативной передачей.
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