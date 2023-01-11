Мальдини: «Беннасер продлит контракт с «Миланом» в ближайшие дни»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил скорое продление контракта с полузащитником Исмаэлем Беннасером.

Ранее достоверные источники сообщали, что алжирец согласовал с «россонери» договор, рассчитанный на четыре года.

«Мы собираемся оформить новый контракт Беннасера в течение ближайших 24-36 часов», – цитирует Mediaset Мальдини, подтвердившего полную договорённость с 25-летним хавбеком.

Исмаэль Беннасер выступает за «Милан» с 2019 года. В нынешнем сезоне он появился на поле в 23 матчах команды Стефано Пиоли, по разу отметившись голом и результативной передачей.