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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Беннасер продлит контракт с «Миланом» в ближайшие дни»

11 Января 2023 • 23:21 Комментировать
Лечче
...
Милан
14.01 20:00

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил скорое продление контракта с полузащитником Исмаэлем Беннасером.

Ранее достоверные источники сообщали, что алжирец согласовал с «россонери» договор, рассчитанный на четыре года.

«Мы собираемся оформить новый контракт Беннасера в течение ближайших 24-36 часов», – цитирует Mediaset Мальдини, подтвердившего полную договорённость с 25-летним хавбеком.

Исмаэль Беннасер выступает за «Милан» с 2019 года. В нынешнем сезоне он появился на поле в 23 матчах команды Стефано Пиоли, по разу отметившись голом и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини Исмаэль Беннасер
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ЛЕЧЧЕ МИЛАН
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